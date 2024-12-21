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Сенников: все говорят о Батракове, но я бы назвал лучшим игроком первой части РПЛ Угальде

Сенников: все говорят о Батракове, но я бы назвал лучшим игроком первой части РПЛ Угальде
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком первой части текущего сезона РПЛ.

«Что касается лучшего футболиста первой части РПЛ, все говорят о Батракове. Но я бы назвал лучшим футболистом Угальде. Не просто так сейчас за ним следят английские топ-клубы. А Батракова можно назвать прорывом года в российском футболе», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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