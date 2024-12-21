Сенников: все говорят о Батракове, но я бы назвал лучшим игроком первой части РПЛ Угальде

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников ответил на вопрос, кого считает лучшим игроком первой части текущего сезона РПЛ.

«Что касается лучшего футболиста первой части РПЛ, все говорят о Батракове. Но я бы назвал лучшим футболистом Угальде. Не просто так сейчас за ним следят английские топ-клубы. А Батракова можно назвать прорывом года в российском футболе», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне коста-риканский нападающий принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.