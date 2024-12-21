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Анчелотти назвал самый счастливый и самый грустный момент для себя в 2024 году

Анчелотти назвал самый счастливый и самый грустный момент для себя в 2024 году
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал свои самые счастливые и грустные моменты в 2024 году.

«Самый счастливый… их было много. Это фантастический год, возможно, неповторимый. Может быть, победа в Лиге чемпионов — это самый счастливый момент. Самый грустный момент… я не знаю, потому что мы не так много проигрывали в этом году. Возможно, поражение от «Барселоны» со счётом 0:4 (матч 11-го тура испанской Примеры. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Анчелотти AS.

В финале минувшего сезона Лиги чемпионов команда Анчелотти обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

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