Пауло Дибала остаётся в шорт-листе стамбульского «Галатасарая» — Плеттенберг

Нападающий «Ромы» Пауло Дибала остаётся в шорт-листе стамбульского «Галатасарая», клубы продолжают вести переговоры. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, турецкий клуб установил чёткие рамки и не ставит своей целью подписать футболиста любой ценой. На данный момент обсуждается потенциальная сделка с «Ромой» по аренде. При этом «Галатасарай» продолжает рассматривать других нападающих.

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За римлян 31-летний футболист провёл 95 матчей во всех турнирах, в которых забил 36 голов и отдал 19 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.