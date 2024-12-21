Агент Оласы сообщил, что защитник продлил контракт с «Краснодаром» на три года

Агент Пабло Риверо, представляющий интересы 30-летнего защитника «Краснодара» Лукаса Оласы, сообщил, что его клиент продлил контракт с «быками» на три года.

«Лукас подписал новый трёхлетний контракт с «Краснодаром». Он счастлив там», — приводит слова Риверо «РБ Спорт».

Оласа перешёл в «Краснодар» из «Вальядолида» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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