Канчельскис: весь мир знает, что у «Спартака» главная задача — выиграть РПЛ

Главный тренер «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде в клуб английской Премьер-лиги. Ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси».

«Когда будет конкретное предложение по Угальде от топ-клубов АПЛ, тогда будем говорить. Всё зависит от «Спартака», чего он хочет. Клуб хочет выиграть РПЛ, поэтому нерезонно отпускать лучшего бомбардира. Какой смысл в этом? Конечно, «Манчестер Сити» может заплатить £ 100 млн, но тут будет другая сторона: как на это отреагирует главный тренер и руководители «Спартака»? Весь мир знает, что у «Спартака» главная задача — выиграть РПЛ. Но когда что-то не получается, виноваты все вокруг», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.