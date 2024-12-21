Экс-игрок «Динамо» Батак: рано говорить, что Захарян ошибся с «Реалом Сосьедад»

Бывший защитник московского «Динамо» Радослав Батак считает: на текущий момент преждевременно говорить, что экс-полузащитник бело-голубых Арсен Захарян сделал ошибку, перейдя в «Реал Сосьедад» летом 2023 года.

«Иногда нужно всё точно продумать и не спешить. С выбором команды нужно быть осторожным, смотреть на характер игрока, на положение клуба. Нужно хорошенько думать перед тем, как выбирать следующую станцию футбольной карьеры. Захаряну нелегко, нужно и время на адаптацию. Так что даже сейчас рано говорить, допустил он ошибку, перейдя в «Реал Сосьедад», или нет», — сказал Батак изданию «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Захарян принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. В нынешнем сезоне 21-летний футболист не принял участия ни в одной игре «Реала Сосьедад» из-за травм. Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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