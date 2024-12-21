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Стипиди — о Гончаренко и Ташуеве: неправильно возвращаться туда, откуда тебя увольняли

Стипиди — о Гончаренко и Ташуеве: неправильно возвращаться туда, откуда тебя увольняли
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди поделился своим мнением о главных тренерах «Пари НН» и «Ахмата» Викторе Гончаренко и Сергее Ташуеве.

«Гончаренко как тренер не развивается. Наоборот, его мастерство идёт вниз. Когда он второй раз пошёл в «Урал», а я знаю, почему он уходил оттуда в первый раз, я был поражён, зачем он это сделал. Значит, человек не верит в свои силы, раз идёт туда, где от него уже отказывались раньше. Также я не понимаю, зачем Ташуев вернулся в «Ахмат». Я нормально отношусь к нему, но, исходя из своего опыта, считаю, что в тренерском деле неправильно возвращаться туда, откуда тебя увольняли», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице с 16 очками. «Ахмат» располагается на 15-м месте с 13 очками.

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