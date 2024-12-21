Фото: эмоции Гвардиолы после гола «Астон Виллы» в ворота «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был крайне раздосадован после того, как «Астон Вилла» забила гол в ворота «горожан» в очном матче команд в 17-м туре английской Премьер-лиги, проходящем в эти минуты.

Фото: Кадр из трансляции Bein Sports1

На 17-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран.

Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На момент выхода новости счёт в матче 1:0 в пользу хозяев.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 25 очков за 16 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: