«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: хозяева укрепили своё преимущество

В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На 65-й минуте нападающий Морган Роджерс укрепил преимущество хозяев.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 25 очков за 16 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника: