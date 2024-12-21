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«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: хозяева укрепили своё преимущество

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: хозяева укрепили своё преимущество
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В эти минуты идёт матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступает Питер Бэнкс. На момент выхода новости счёт в матче 2:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На 65-й минуте нападающий Морган Роджерс укрепил преимущество хозяев.

«Астон Вилла» занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 25 очков за 16 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на пятой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

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