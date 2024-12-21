«Кристал Пэлас» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

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Сегодня, 21 декабря, состоится матч 17-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встретятся лондонские «Кристал Пэлас» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Саймон Хупер из Уилтшира. Стартовый свисток судьи раздастся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Кристал Пэлас» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 16 очков после 16 матчей. «Канониры» идут на третьей строчке с 30 очками после 16 игр.

Напомним, это второй подряд матч между нынешними соперниками. Тремя днями ранее их пути пересеклись в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги. В той встрече победу со счётом 3:2 праздновала команда Микеля Артеты.