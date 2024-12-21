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Александр Тарханов: не верю в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде — они не смотрят за Россией

Александр Тарханов: не верю в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде — они не смотрят за Россией
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Известный российский тренер Александр Тарханов прокомментировал слухи об интересе к коста-риканскому нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде со стороны ряда клубов АПЛ.

«Не верю в интерес топ-клубов АПЛ к Угальде — они не смотрят за Россией. Возможно, это дело агентов, чтобы поднять футболиста. Не думаю, что он забил 15 мячей — и сразу появился такой интерес. Он хороший футболист, но не для Англии. Однако в жизни всё может быть. Хотя Станкович играл и тренировал на высоком уровне в Италии, может, он дал какую-то информацию по Угальде.

Интерес не значит, что его покупают. Сперцяном уже сколько интересуются? Хотя он отличный футболист, который играет на хорошем уровне. Возможно, за Угальде будут смотреть год, чтобы убедиться, что он готов играть в АПЛ. Конечно, «Спартаку» нет резона продавать Угальде зимой — только в летний период. Мне кажется, что его подпишут команды из середины таблицы. Он же играл в Нидерландах в «Твенте», где уже был на карандаше. Мне кажется, что он больше футболист для испанского чемпионата», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на счету 22-летнего Угальде 18 игр, 15 голов и две результативные передачи в чемпионате России сезона-2024/2025.

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