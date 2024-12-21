«Байер» — «Фрайбург»: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 20:30 мск

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Сегодня, 21 декабря, состоится матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся леверкузенский «Байер» и «Фрайбург». Игра пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер из Гамбурга. Стартовый свисток судьи раздастся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Байер» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии, набрав 29 очков после 14 матчей. «Фрайбург» идёт на шестой строчке с 24 очками после 14 игр.

В прошлом сезоне в обоих матчах Бундеслиги между этими соперниками победу праздновали леверкузенцы — 2:1 дома в первом круге и 3:2 в гостях во втором.

Напомним, «Байер» является действующим чемпионом Германии.