«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в 17-м туре АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Игра прошла на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс. «Астон Вилла» одержала победу в матче со счётом 2:1
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16' 2:0 Роджерс – 65' 2:1 Фоден – 90+3'
На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На 65-й минуте нападающий Морган Роджерс укрепил преимущество хозяев. На 90+3-й минуте забил игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден.
«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.
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