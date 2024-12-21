Шаронов: у «Рубина» Бердыева была стратегия, сейчас клуб доволен местом в середине таблицы

Бывший главный тренер «Рубина» Роман Шаронов прокомментировал слова Рашида Рахимова, который ранее заявил, что в годы, когда клуб был одним из лидеров РПЛ, у него были лучшие финансовые возможности, чем сейчас, а нынешнее место команды в чемпионате России также объясняется тем, что недавно клубу пришлось возрождаться по новой после вылета в Первую лигу.

«Я имел в виду, что «Рубин», который выиграл в России всё, превратился в топ-клуб, проделав большую работу не только с результатами, но и с развитием клуба в целом. Благодаря тем успехам у клуба есть такая инфраструктура: стадион, база, где строится манеж. Судя по реакции, которая есть у клуба, он довольствуется местом в середине таблицы. «Рубин» не ставит задачи быть, например, в тройке. Понятно, что это может получиться или нет, но такие задачи не озвучиваются. Наверное, их нет.

Я это связываю с уходом Курбана Бекиевича Бердыева, который выстраивал именно работу клуба в целом. После его ухода были всплески, когда команда добивалась неплохих результатов. Но если брать отрезок времени от его ухода по сегодняшний день, клуб превратился в середняка. Вот о чём я говорил. Курбан Бердыев выстраивал работу в целом — у него была стратегия. Не знаю, есть ли она сейчас. Под этим я подразумеваю развитие клуба в целом — академия, цели главной команды. Он знал и понимал, как это делать.

Частный клуб «Краснодар», например, ничего не выиграл в России, но постепенно поднимался по лигам и развивал инфраструктуру. На данный момент клуб уже который раз ставит задачу выиграть чемпионство. Вот это амбиции клуба. В этом и разница частного клуба и бюджетного. Посмотрим, что будет с тем же «Акроном» через несколько сезонов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.