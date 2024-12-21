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«Манчестер Сити» потерпел девятое поражение в 12 последних матчах

«Манчестер Сити» потерпел девятое поражение в 12 последних матчах
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«Манчестер Сити» проиграл «Астон Вилле» в матче 17-го тура АПЛ. Таким образом, «горожане» потерпели девятое поражение в 12 последних играх.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

Также в этих 12 матчах «Манчестер Сити» одержал только одну победу и два раза сыграл вничью.

На 16-й минуте счёт во встрече открыл нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран. На 65-й минуте нападающий Морган Роджерс укрепил преимущество хозяев. На 90+4-й минуте забил игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

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