Канчельскис: спасибо Александру Мостовому за добрые пожелания между строк

Главный тренер «Динамо-Брянск» Андрей Канчельскис отреагировал на слова Александра Мостового о его новом назначении. Ранее Мостовой заявил, что Канчельскис как тренер заслужил команду получше, чем «Динамо-Брянск».

«Спасибо Александру Мостовому за хорошие слова, но читайте между строк, что он сказал. Я умею читать между строк. Никаких вопросов нет. Спасибо за добрые пожелания. Мы выполним задачу, а потом будем с ним разговаривать и общаться. Я желаю ему здоровья, удачи и самого лучшего. Но он мне пожелал удачи между строк», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Канчельскис стал главным тренером «Динамо-Брянск» 19 декабря. Предыдущим местом работы 55-летнего Андрея Канчельскиса был киргизский «Мурас Юнайтед».

«Динамо-Брянск» заняло пятое место в турнирной таблице первого этапа группы «Серебро» дивизиона «А» Леон Второй лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 22 очка за 18 матчей. «Динамо-Брянск» в стыковых матчах уступило омскому «Иртышу» (0:2 по сумме двух встреч) и вылетело в дивизион «Б» Второй лиги. Командой руководил Константин Синеоков.