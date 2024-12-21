Гацкан: у нас говорят, что в 21-22 ты молодой и перспективный, а после 25 — уже старый

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением о молодых игроках московского «Локомотива».

«Локомотив» — главный пример по развитию молодёжи, но кто у них играет в основе из 2006 или 2007 годов рождения? Только Батраков 2005-го. А Пиняев — 2004 года рождения, можно сказать, что уже немолодой. Это у нас говорят, что в 21-22 ты молодой и перспективный, и так до 25, а после 25 ты уже старый», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Московский «Локомотив» набрал 35 очков в 18 матчах и расположился на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.