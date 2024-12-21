Гацкан: если Батраков продолжит играть так же, через год-два нужно уезжать за границу

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, оценил прогресс 19-летнего полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова в нынешнем сезоне.

«Батраков — прорыв года. Он достаточно уверенно вошёл в основной состав и показывает высокую результативность. Его не просто так вызвали в сборную России, где он также хорошо себя показал. Если продолжит играть на таком уровне и демонстрировать качественный футбол, через год-два ему нужно будет уезжать за границу. Сейчас рановато — ещё надо показать себя здесь», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в первой части сезона РПЛ-2024/2025 Батраков сыграл 17 матчей, в которых забил 10 голов и сделал шесть голевых передач.