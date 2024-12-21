Гацкан: в РПЛ искусственная мотивация — команды борются за места, которые ничего не дают

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился мнением об уровне РПЛ.

«Отсутствие еврокубков способствует падению уровня российского футбола. Сейчас команды в РПЛ борются за какие-то места, которые ничего не дают. Мне кажется, у нас искусственная мотивация. Также на качество футбола влияет приглашение не самых сильных легионеров. Хотелось бы, чтобы наша молодёжь была более конкурентоспособной для РПЛ. В основных составах команд-участниц Лиги чемпионов играют ребята 2005-2007 годов рождения. У нас есть парочка таких, но они не в основе — подыгрывают. То есть не являются лидерами», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.