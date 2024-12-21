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Гацкан: в РПЛ искусственная мотивация — команды борются за места, которые ничего не дают

Гацкан: в РПЛ искусственная мотивация — команды борются за места, которые ничего не дают
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, поделился мнением об уровне РПЛ.

«Отсутствие еврокубков способствует падению уровня российского футбола. Сейчас команды в РПЛ борются за какие-то места, которые ничего не дают. Мне кажется, у нас искусственная мотивация. Также на качество футбола влияет приглашение не самых сильных легионеров. Хотелось бы, чтобы наша молодёжь была более конкурентоспособной для РПЛ. В основных составах команд-участниц Лиги чемпионов играют ребята 2005-2007 годов рождения. У нас есть парочка таких, но они не в основе — подыгрывают. То есть не являются лидерами», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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