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Чернышов назвал футболиста, который «встал в ряд» великих игроков СССР и России

Чернышов назвал футболиста, который «встал в ряд» великих игроков СССР и России
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов считает полузащитника «Атланты Юнайтед» Алексея Миранчука одним из великих игроков СССР и России.

«Когда Миранчук уезжал в Италию, надеялись, что он покажет больше. Если смотреть статистику, он не так много минут сыграл. Может, в Испании ему было бы комфортнее. Но если посмотреть на трофей Лиги Европы, то карьера удалась. Не так много российских футболистов выигрывали европейские кубки. Не побоюсь этого слова, но Миранчук встал в ряд великих игроков СССР и России», — приводит слова Чернышова Legalbet.

Алексей Миранчук занял 10-е место в рейтинге самых дорогих футболистов МЛС по версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt. 29-летний хавбек оценивается в € 10 млн.

Ранее Миранчук выступал за московский «Локомотив». В составе железнодорожников полузащитник становился чемпионом России и трижды выигрывал Кубок страны. Также Алексей играл в Серии А за «Аталанту» и «Торино» с 2020 по 2024 год. Хавбек провёл 100 матчей в чемпионате Италии, в которых отметился 13 забитыми мячами и 18 результативными передачами.

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