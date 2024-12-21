Флорентино Перес подвёл итоги года для мадридского «Реала»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес подвёл спортивные итоги 2024 года для своего клуба во время выступления на рождественском обеде.

«Этот год в очередной раз стал историческим для нашего клуба. 2024-й был богат на титулы. В футболе мы выиграли пять титулов. Это был год 15-го Кубка европейских чемпионов, 36-й Лиги, 13-го Суперкубка Испании, шестого Суперкубка Европы, а в прошлую среду наша команда в девятый раз была провозглашена клубным чемпионом мира в Дохе», — приводит слова Переса официальный сайт «Реала».

Мадридский «Реал» набрал 37 очков в 17 матчах и располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании.