Форвард «Манчестер Сити» Фоден забил свой первый гол в сезоне АПЛ в 17-м туре

Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден отметился голом в компенсированное время сегодняшнего матча 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Этот гол стал первым для 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Примечательно, что Фоден был признан лучшим футболистом АПЛ прошлого сезона, в котором его команда стала обладателем чемпионского титула.

Всего в текущем сезоне Фоден принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.