Форвард «Манчестер Сити» Фоден забил свой первый гол в сезоне АПЛ в 17-м туре
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Крайний нападающий «Манчестер Сити» Филип Фоден отметился голом в компенсированное время сегодняшнего матча 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16' 2:0 Роджерс – 65' 2:1 Фоден – 90+3'
Этот гол стал первым для 24-летнего англичанина в нынешнем сезоне чемпионата Англии. Примечательно, что Фоден был признан лучшим футболистом АПЛ прошлого сезона, в котором его команда стала обладателем чемпионского титула.
Всего в текущем сезоне Фоден принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.
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