Экс-игрок «Ахмата» Семёнов рассказал, что считает «жирным минусом» в РПЛ

Бывший защитник «Ахмата» Андрей Семёнов, ныне выступающий за медиаклуб Lit Energy, сравнил посещаемость матчей Медиалиги и РПЛ, а также заявил, что Fan ID — это «большой жирный минус» в чемпионате России.

«Наверное, в РПЛ даже задумываются о том, что они делают не так, когда видят цифры посещаемости финала МФЛ, при том что на некоторые матчи РПЛ приходит по 5-6 тыс. человек. Наверное, надо брать какие-то интересные идеи от Медиалиги. Понятно, что речь не про буллиталити.

Но по привлечению публики можно что-то придумать, а может, даже с тем же Fan ID. Если посмотреть на СКА-Ростов, то, как я понимаю, на матчи команды приходят болельщики ЦСКА, которые не согласны с Fan ID. Карта болельщика — это большой жирный минус в РПЛ», — приводит слова Семёнова Legalbet.

На данный момент в текущем сезоне РПЛ сыграно 18 туров. По их итогам первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.