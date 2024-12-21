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Александр Гацкан: Пьянич — монстр, вокруг которого строится вся команда в ЦСКА

Александр Гацкан: Пьянич — монстр, вокруг которого строится вся команда в ЦСКА
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан оценил громкий переход известного боснийского полузащитника Миралема Пьянича в московский ЦСКА.

«Такие переходы, как трансфер Пьянича в ЦСКА нужны российскому футболу. Вокруг Пьянича будут развиваться молодые и перспективные игроки, как Кисляк и другие. Футболисты уровня Пьянича нужны не только для того, чтобы он показывал качественный футбол в каждом матче, а для того, чтобы держать уровень в коллективе, и вокруг него строилась вся команда не только тренировках. Это такой монстр, вокруг которого строится вся команда», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В семи сыгранных матчах РПЛ за армейцев 34-летний Пьянич не отметился результативными действиями.

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