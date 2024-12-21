Гацкан: если «Спартак» хочет стать чемпионом, то не станет продавать Угальде зимой

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан прокомментировал игру нападающего московского «Спартака» Манфреда Угальде и его возможный трансфер в европейские клубы.

— Кого считаете лучшим футболистом в первой части РПЛ?

— Очень понравился нападающий «Спартака» Угальде. Мне кажется, что это открытие сезона. Он очень качественный футболист, который ещё достаточно молод. Если будет играть так и дальше, может помочь команде и за счёт «Спартака» сделает себе хороший контракт где-то здесь или в Европе.

— Появилась информация, что им интересуются европейские клубы. Этой зимой такой трансфер возможен?

— Многое зависит от руководства и тренерского штаба «Спартака». Если им нужны будут деньги и клуб хорошо заработает на нём, почему нет? А если «Спартак» хочет бороться за чемпионство — не станут продавать его зимой, — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Манфред Угальде провёл за клуб во всех турнирах 22 матча, в которых забил 16 мячей и отдал две голевые передачи.