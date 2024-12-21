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Головин вошёл в топ-4 игроков года французской Лиги 1 по версии Sofascore

Головин вошёл в топ-4 игроков года французской Лиги 1 по версии Sofascore
Аудио-версия:
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Известный сайт онлайн-трансляций Sofascore опубликовал свою версию команды года французской Лиги 1.

Согласно данным, опубликованным на ресурсе, в символическую сборную вошли следующие футболисты:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», оценка — 7,42)

Защитники: Ашраф Хакими («ПСЖ», — 7,63), Тило Керер («Монако», — 7,21), Эммануэль Агбаду («Реймс», — 7,17), Кристофер Опери («Гавр», — 7,24);

Полузащитники: Витинья («ПСЖ», — 7,57), Ли Кан Ин («ПСЖ», — 7,41), Александр Головин («Монако», — 7,53);

Нападающие: Усман Дембеле («ПСЖ», — 7,64), Джонатан Дэвид («Лилль», — 7,32), Брэдли Баркола («ПСЖ», — 7,33).

Как видно из приведённых данных, лишь трёх футболистов чемпионата Франции Sofascore наделил более высокой оценкой, чем россиянина.

В нынешнем сезоне Лиги 1 на счету 28-летнего россиянина 13 матчей и два забитых мяча.

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