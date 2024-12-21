Радченко назвал двух игроков из РПЛ, у которых больше всех шансов уехать в Европу

Бывший футболист Дмитрий Радченко считает нападающего «Зенита» Максима Глушенкова и полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова главными претендентами на то, чтобы уехать в Европу в 2025 году.

«Главный претендент на отъезд в Европу в 2025 году? Если уезжать, то в топ-чемпионат. В этих лигах интересуются молодыми игроками, которые проявляют себя не один сезон, держат поднятую планку годами. По одному сезону вряд ли будут делать выводы. Поэтому назову Максима Глушенкова, который, к сожалению, получал травмы. Но назову ещё более молодого Алексея Батракова», — приводит слова Радченко Legalbet.

Глушенков в текущем сезоне сыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн. В первой половине года Глушенков играл за «Локомотив».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 19-летний Алексей Батраков провёл 17 матчей, в которых забил 10 мячей и оформил шесть голевых передач.