Видео: Кокорин забил пяткой за «Арис» в матче чемпионата Кипра
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Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил пяткой в матче 15-го тура чемпионата Кипра с «Омонией 29М». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче — 3:0 в пользу «Ариса».
Кипр — Первый дивизион . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Омония 29М
Кофину
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 21' 0:2 Кокорин – 51' 0:3 Кокорин – 61'
Видео доступно в телеграм-канале ФК «Арис» Лимасол.
В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.
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