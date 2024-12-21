Видео: Кокорин забил пяткой за «Арис» в матче чемпионата Кипра

Российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин забил пяткой в матче 15-го тура чемпионата Кипра с «Омонией 29М». Встреча проходит в эти минуты. На момент написания новости счёт в матче — 3:0 в пользу «Ариса».

Видео доступно в телеграм-канале ФК «Арис» Лимасол.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.