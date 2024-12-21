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Президент РФС Дюков оценил шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году

Президент РФС Дюков оценил шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил шансы на возвращение продажи пива на стадионах РПЛ в следующем году.

«Шансы на возвращение пива на стадионы в 2025 году есть. Как в анекдоте — 50 на 50. Мы уже неоднократно высказывались по этому вопросу», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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