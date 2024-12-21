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Антон Ходырев назвал две самые сбалансированные команды в РПЛ

Антон Ходырев назвал две самые сбалансированные команды в РПЛ
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Бывший футболист Антон Ходырев назвал «Краснодар» и московский «Спартак» двумя самыми сбалансированными командами в текущем сезоне РПЛ.

— Если мы берём отрезок в последние пять туров, то это «Спартак» и «Краснодар». Это команды, которые показывали самый яркий, зрелищный футбол до паузы.

— У какой команды сейчас самый сильный состав?
— По именам и «Зенит» неплохо укомплектован, но мне кажется, что самые сбалансированные команды — это «Спартак» и «Краснодар», — приводит слова Ходырева Legalbet.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита».

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Спартак» в последних четырёх матчах РПЛ одержал четыре крупные победы подряд, таким образом повторив рекорд чемпионата России.

«Динамо» после 18 туров РПЛ занимает четвёртое место с 35 очками. На пятой строчке располагается «Локомотив», у которого аналогичное количество очков.

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