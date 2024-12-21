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Точилин — о сборной России: на следующий год РФС наметил неплохие планы

Точилин — о сборной России: на следующий год РФС наметил неплохие планы
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Российский тренер Александр Точилин подвёл итоги для сборной России и поделился ожиданиями на следующий год.

«Прошедший год был для сборной неудачным или, вернее, не показательным. К сожалению, пока есть возможность для экспериментов и просмотра наших потенциальных сборников. Это важный момент для того, чтобы понимать, насколько футбол прогрессирует. Зато на следующий год РФС наметил неплохие планы, матчи с хорошими соперниками. Это будет важной проверкой, лакмусовой бумажкой. Наверняка мы увидим много новых имён, но и те, кто уже начал играть за сборную, молодые игроки постепенно закрепляются в основе. Будет интересно посмотреть на них против хороших команд», — приводит слова Точилина «ВсеПроСпорт».

В 2024 году сборная России сыграла пять товарищеских матчей, в которых одержала пять побед с общим счётом 26:0.

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