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Барбоза: борьба за чемпионство для «Ман Сити» закончена, но Гвардиола не уйдёт из команды

Барбоза: борьба за чемпионство для «Ман Сити» закончена, но Гвардиола не уйдёт из команды
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Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о кризисе в «Манчестер Сити», который проиграл девять из последних 12 матчей.

«Очевидно, у «Ман Сити» произошёл спад, Гвардиола это признаёт. Сейчас команда потеряла уверенность в себе, есть и физические проблемы. Надо ждать ближайшие недели и смотреть, как они с этим справятся. Понятно, что впереди трудный период, тренеру придётся размышлять, как готовить команду.

Борьба за чемпионство уже закончена. «Манчестер Сити» вряд ли догонит конкурентов. Но, думаю, Гвардиола не уйдёт, просто будут изменения в составе на следующий сезон. Он всё понимает, что есть игроки, которые исчерпали себя. Придётся вносить изменения», — сказал Барбоза в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сегодня, 21 декабря, «горожане» уступили «Астон Вилле» (1:2) в выездном матче АПЛ.

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