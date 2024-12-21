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Елагин: игроки «Ман Сити» просто объелись победами, команде суждено опуститься на дно

Елагин: игроки «Ман Сити» просто объелись победами, команде суждено опуститься на дно
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Российский комментатор Александр Елагин прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2)

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Тягостное впечатление производит «Ман Сити». Кризис безусловно психологический – никакие разговоры о травмах и возрастных игроках (пример – Уокер) не могут объяснить и тем более оправдать падение «горожан».

Я говорил раньше, говорю и сейчас: падение «Сити» началось после проигрыша в финале Кубка Англии. Вернее, даже до финала, когда из лагеря «горожан» просачивались слухи о затянувшихся празднествах футболистов после завоевания четвёртого подряд чемпионского титула.

Игроки просто объелись победами. Да, такое бывает. Вы только представьте – четыре подряд чемпионства! Это же нонсенс в английском футболе! Причём, в конце прошлого сезона «Сити» мог сделать и вовсе невозможное – дважды подряд сотворить золотой дубль (хотя и четыре подряд АПЛ тоже казались невозможными).

Да, Гвардиола волей-неволей приучил всех нас думать о своей команде, как о непобедимой единице. Чемпионство «горожанам» точно теперь не светит, но в Лигу чемпионов им реально попасть. Сегодня такие приземлённые цели для болельщиков выглядят дикостью на фоне прошлых успехов команды. Как-то все подзабыли, что и у сэра Алекса были и вторые, и третьи места – конечно, они теряются при его 13 титулах АПЛ.

Ну вот пришло время и Пепу испить эту чашу полную горечи и безнадёги. Надо бы команде отдохнуть, расслабиться – однако времени нет. Его катастрофически нет.

Что ж, «Манчестер Сити» вместе со своим капитаном Пепом суждено, видимо, опуститься на самое дно, дождаться, чтобы снизу ещё и постучали, очухаться и рвануть наверх», — написал Елагин в телеграм-канале.

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