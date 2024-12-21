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«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура Серии А

«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура Серии А
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Завершился матч 17-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Болонья» одержала победу со счётом 2:0.

Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Даллинга – 71'     0:2 Побега – 80'    

На восьмой минуте матча нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро не смог реализовать пенальти. На 71-й минуте отличился нападающий «Болоньи» Тейс Даллинга. На 80-й минуте хавбек Томмазо Побега удвоил преимущество «Болоньи».

После этого матча «Болонья» набрала 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 19 очками после 17 игр идёт 10-м.

Турнирная таблица Серии А
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