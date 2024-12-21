«Болонья» на выезде обыграла «Торино» в матче 17-го тура Серии А
Поделиться
Завершился матч 17-го тура Серии А, в котором встречались «Торино» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Олимпико Гранде Торино» в Турине (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. «Болонья» одержала победу со счётом 2:0.
Италия — Серия А . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Торино
Турин
Окончен
0 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Даллинга – 71' 0:2 Побега – 80'
На восьмой минуте матча нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро не смог реализовать пенальти. На 71-й минуте отличился нападающий «Болоньи» Тейс Даллинга. На 80-й минуте хавбек Томмазо Побега удвоил преимущество «Болоньи».
После этого матча «Болонья» набрала 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Торино» с 19 очками после 17 игр идёт 10-м.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 декабря 2024
-
20:28
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:20
-
18:10