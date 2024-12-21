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93-летняя болельщица «МЮ» рассказала о невероятном благородстве сэра Алекса Фергюсона

93-летняя болельщица «МЮ» рассказала о невероятном благородстве сэра Алекса Фергюсона
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Самая старая обладательница абонемента «Манчестер Юнайтед» по имени Элис, проживающая в Лестере (Англия), рассказала о целой серии благородных поступков по отношению к ней со стороны легендарного сэра Алекса Фергюсона.

Как сообщает Football Tweet в соцсети X (ранее Twitter), Фергюсон пообещал женщине прислать микроавтобус, чтобы отвезти её на стадион «Олд Траффорд» и обратно. Он также оплатил операцию, когда узнал, что её зрение ухудшается.

Напомним, Фергюсон тренировал «красных дьяволов» с 1986 по 2013 год. Под руководством шотландца «Манчестер Юнайтед» выиграл больше трофеев, чем за всю свою предыдущую 100-летнюю историю. На данный момент команду тренирует португальский специалист Рубен Аморим.

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