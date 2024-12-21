Дубль Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Омонией 29М» в чемпионате Кипра
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Завершился матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония 29М» и «Арис». «Арис» разгромил соперника со счётом 3:0.
Кипр — Первый дивизион . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Омония 29М
Кофину
Окончен
0 : 3
Арис
Лимасол
0:1 Гомис – 21' 0:2 Кокорин – 51' 0:3 Кокорин – 61'
На 21-й минуте счёт открыл игрок «Ариса» Янник Гомис. На 51-й минуте пяткой забил российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. На 61-й минуте Кокорин оформил дубль.
В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.
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