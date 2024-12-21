Дубль Кокорина помог «Арису» одержать победу над «Омонией 29М» в чемпионате Кипра

Завершился матч 15-го тура чемпионата Кипра, в котором встречались «Омония 29М» и «Арис». «Арис» разгромил соперника со счётом 3:0.

На 21-й минуте счёт открыл игрок «Ариса» Янник Гомис. На 51-й минуте пяткой забил российский нападающий «Ариса» Александр Кокорин. На 61-й минуте Кокорин оформил дубль.

В нынешнем сезоне Александр Кокорин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до весны 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 33-летнего футболиста составляет € 700 тыс.