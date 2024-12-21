Эрлинг Холанд — о неудачной серии «Ман Сити»: Пеп найдёт решение. Он делает это каждый год

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал поражение в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2), а также неудачную серию команды в последних играх.

«Конечно, мы разочарованы. Наша уверенность оставляет желать лучшего. Мы знаем, насколько важна уверенность, и вы видите, что она влияет на каждого человека. Так что нам нужно продолжать и сохранять позитивный настрой, даже если это трудно.

Гвардиола на шесть раз выигрывал АПЛ за семь лет, и мы никогда этого не забудем.

Пеп найдёт решение. Он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, и сейчас нам нужно работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба.