Эрлинг Холанд — о неудачной серии «Ман Сити»: Пеп найдёт решение. Он делает это каждый год
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал поражение в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2), а также неудачную серию команды в последних играх.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16' 2:0 Роджерс – 65' 2:1 Фоден – 90+3'
«Конечно, мы разочарованы. Наша уверенность оставляет желать лучшего. Мы знаем, насколько важна уверенность, и вы видите, что она влияет на каждого человека. Так что нам нужно продолжать и сохранять позитивный настрой, даже если это трудно.
Гвардиола на шесть раз выигрывал АПЛ за семь лет, и мы никогда этого не забудем.
Пеп найдёт решение. Он делает это каждый год. Мы по-прежнему верим в него, и сейчас нам нужно работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Холанда пресс-служба клуба.
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