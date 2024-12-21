Гацкан: молодёжка «Ростова» сыграла бы со сборной России намного лучше Кубы и Брунея

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, считает, что товарищеские матчи со сборными Кубы и Брунея в этом году не имели спортивного смысла для сборной России.

«Очень сложно оценивать этот год для российского футбола. У нас было только два матча с хорошими соперниками: Камеруном и Сербией. По ним можно предположить, что уровень российского футбола не упал и не вырос, а остаётся на том же уровне, что и год назад. Если брать соперников вроде Брунея и Кубы, то наша молодёжка «Ростова» сыграла бы намного лучше них.

Для футболистов матчи с Брунеем и Кубой точно не в плюс. Но это нужно для атмосферы вокруг сборной, организации и создания коллектива и молодых игроков, которые притираются друг к другу в тренировочном процессе. Но такие встречи не способствуют росту качества российского футбола», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.