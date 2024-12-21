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Точилин высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену

Точилин высказался о возможном возвращении сборной России на международную арену
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Российский тренер Александр Точилин поделился мнением о потенциальном возвращении сборной России на международные турниры.

«Действительно некая тенденция прослеживается. Потихоньку под разными условиями и моментами стараются возвращать российских спортсменов на международную арену. Будем надеяться, что и до футбола дело скоро дойдёт. Плохо, что даже 30% европейских стран по-прежнему против нашего возвращения. Сложно прогнозировать, когда именно сборные России смогут снова выступать на международных турнирах», — приводит слова Точилина «ВсеПроСпорт.ру».

Ранее стало известно, что примерно 30% европейских стран выступают против снятия ограничений со сборной России и возвращения её на международные турниры.

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