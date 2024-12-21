Сенников: «Спартак» с удовольствием продаст Угальде, если за него дадут € 30-40 млн

Бывший футболист Дмитрий Сенников прокомментировал информацию об интересе английских клубов к нападающему «Спартака» Манфреду Угальде.

«Верится в интерес к Угальде от топ-клубов АПЛ. Он играл в чемпионате Нидерландов, где за ним следили. Уже потом, когда он перешёл в «Спартак», за ним всё равно смотрели, как он будет прогрессировать. Сейчас он является лучшим бомбардиром РПЛ, отсюда такое пристальное внимание, как к Глушенкову и Батракову. Если называется сумма в два раза больше, чем «Спартак» заплатил за Угальде, красно-белым может быть интересен такой вариант событий.

У нас продавали только Головина за € 30 млн и Сафонова за € 20 млн. Если за Угальде дадут € 30-40 млн, «Спартак» с удовольствием его продаст. Но интерес от топ-клубов АПЛ возможен. Хороший пример — Сафонов, который уехал в «ПСЖ». Я уверен, что к российскому чемпионату присутствует интерес.

Сможет ли заиграть Угальде в Англии, зависит от команды и её тактики. К примеру, есть молодой Амад Диалло, который заиграл в «Манчестер Юнайтед». У Угальде есть голевое чутьё, но ему понадобилось время, чтобы найти взаимопонимание с партнёрами в «Спартаке», а также появился Барко — и дело пошло», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.