Александр Тарханов: у ЦСКА приличный состав, но надо больше доверять Гуарирапе

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением о глубине состава московского ЦСКА и о нападающем клуба Сауле Гуарирапе.

«У ЦСКА приличный состав, поэтому я даже не знаю, какие позиции нужно усилить. Николичу больше нужно выстраивать командную игру, ведь в этом плане есть проблемы. У ЦСКА достаточно нападающих, но их нужно правильно использовать. Взять, к примеру, Угальде, которого неправильно использовал Абаскаль. Потом пришёл Станкович и нашёл ему место, дав возможность играть. Из-за этого у Угальде появилась уверенность. У Гуарирапы есть скорость и мощь. Если видно, что есть хорошие данные, нужно больше доверять», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Сауль Гуарирапа провёл за клуб во всех турнирах 15 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.