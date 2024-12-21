«Хоффенхайм» уступил дома мёнхенгладбахской «Боруссии» в матче Бундеслиги

В Зинсхайме (Германия) завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный «Хоффенхайм» уступил «Боруссии» из Мёнхенгладбаха (1:2).

Счёт на 23-й минуте открыли гости усилиями Филиппа Зандера. Хозяева смогли восстановить равновесие на 58-й минуте благодаря голу Андрея Крамарича с пенальти. Однако решающий гол встречи остался за «Боруссией»: на 61-й минуте это сделал Алассан Плеа.

Команда из Мёнхенгладбаха набрала 24 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. «Хоффенхайм» не может победить уже в семи матчах кряду во всех турнирах и находится на 15-м месте в чемпионате с 14 очками.

Напомним, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер», который смог пройти весь прошлый сезон без единого поражения на внутренней арене.