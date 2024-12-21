Александр Гацкан назвал Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в первой части сезона

Бывший футболист «Ростова» Александр Гацкан считает главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева лучшим тренером РПЛ в первой части сезона.

«Мурад Мусаев является лучшим тренером первой части РПЛ. Если сравнить прошлый сезон и этот, «Краснодар» показывает себя достаточно ровно. Нельзя сказать, что «Краснодар» где-то подсел и это не тренерская команда. Мусаев позитивно влияет на «Краснодар», поэтому клуб идёт на первых позициях. Получается, что Мусаев работает качественно. Два года борьбы за чемпионство при качественном футболе — показатель, что в коллективе всё хорошо», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.