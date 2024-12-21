«Штутгарт» неожиданно проиграл «Санкт-Паули» в домашнем матче Бундеслиги

В Штутгарте (Германия) завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный одноимённый клуб неожиданно уступил «Санкт-Паули» со счётом 0:1.

Единственный гол на 21-й минуте встречи забил 26-летний нападающий гостей Йоханнес Эггештайн. Он же на 53-й минуте мог удвоить преимущество команды из Гамбурга, однако не реализовал пенальти.

Таким образом, «швабы» не смогли продлить четырёхматчевую победную серию во всех турнирах и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата с 23 очками. «Санкт-Паули» набрал 14 очков и находится на 14-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер», который смог пройти весь прошлый сезон без единого поражения на внутренней арене.