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«Штутгарт» неожиданно проиграл «Санкт-Паули» в домашнем матче Бундеслиги

«Штутгарт» неожиданно проиграл «Санкт-Паули» в домашнем матче Бундеслиги
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В Штутгарте (Германия) завершился матч 15-го тура немецкой Бундеслиги, в котором местный одноимённый клуб неожиданно уступил «Санкт-Паули» со счётом 0:1.

Германия — Бундеслига . 15-й тур
21 декабря 2024, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 1
Санкт-Паули
Гамбург
0:1 Эггештайн – 21'    

Единственный гол на 21-й минуте встречи забил 26-летний нападающий гостей Йоханнес Эггештайн. Он же на 53-й минуте мог удвоить преимущество команды из Гамбурга, однако не реализовал пенальти.

Таким образом, «швабы» не смогли продлить четырёхматчевую победную серию во всех турнирах и занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата с 23 очками. «Санкт-Паули» набрал 14 очков и находится на 14-й строчке.

Напомним, действующим чемпионом Германии является леверкузенский «Байер», который смог пройти весь прошлый сезон без единого поражения на внутренней арене.

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