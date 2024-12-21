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Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Сити
Манчестер
1:0 Дуран – 16'     2:0 Роджерс – 65'     2:1 Фоден – 90+3'    

«Сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать.

Наши результаты неудовлетворительны. Вопрос в том, что я могу сделать со своими людьми для улучшения результатов. Если и есть момент, когда я не могу слишком много думать, то это сейчас. Стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду.

Что нам делать? Мы должны обходиться теми игроками, что у нас есть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

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