Гвардиола прокомментировал поражение «Манчестер Сити» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал поражение своей команды в матче 17-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (1:2).

«Сегодня мы играли намного лучше, чем в прошлом сезоне. Мы должны найти баланс, чтобы создавать больше моментов, чем пропускать.

Наши результаты неудовлетворительны. Вопрос в том, что я могу сделать со своими людьми для улучшения результатов. Если и есть момент, когда я не могу слишком много думать, то это сейчас. Стараюсь быть простым, придерживаться своих принципов и вселять уверенность в команду.

Что нам делать? Мы должны обходиться теми игроками, что у нас есть», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба клуба.

«Астон Вилла» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда из Бирмингема набрала 28 очков за 17 матчей. «Манчестер Сити» заработал 27 очков и располагается на шестой строчке. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.