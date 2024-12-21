Сергей Юран сравнил потери Родри в «Ман Сити» и Майга в «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» и «Химок» Сергей Юран сравнил потери полузащитника сборной Испании Родри в «Манчестер Сити» и Мамаду Майга в «Пари Нижний Новгород» из-за травм.

— Есть ли связь между результатами «Манчестер Сити» и травмой Родри?

— Я всегда считал, что футбол — коллективный вид спорта, и от одного игрока всё не зависит. Есть и другие футболисты. Но я ощутил на своём примере в «Пари НН», когда потерял Майга. Он игрок центральной зоны, выступает там же, где и Родри. И всё — мы в пяти матчах провалились. Хоть это коллективный вид спорта, но потеря игроков на позиции Родри и Майга — проблема. У меня некем было его заменить, но у «Ман Сити» игроки приобретаются за серьёзные деньги. Нужно быть внутри, чтобы до конца понять, но сломался механизм. Скорее всего, Родри — незаменимый.

Думаю, если бы он не поехал на чемпионат Европы, Испания не выиграла бы его. И сейчас «Манчестер Сити» без него, к сожалению, попал в яму, которую очень сложно понять с их возможностями. В «Пари НН» у меня была зеркальная ситуация, поэтому допущу, что потеря Родри повлияла. А иначе объяснить не могу. Те же тренировки, те же требования и футболисты, но без ключевого игрока вот так получается. Если бы были какие-то конфликты в команде, стало бы известно в прессе, особенно в европейских командах это сразу выходит. Остаётся одно — без Родри «Манчестер Сити» не может», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.