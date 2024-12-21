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Экс-футболист «Ростова» Гацкан назвал «Динамо» главным разочарованием этого сезона РПЛ

Экс-футболист «Ростова» Гацкан назвал «Динамо» главным разочарованием этого сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, ответил на вопрос о главном разочаровании нынешнего сезона РПЛ.

«Динамо» — главное разочарование этого сезона РПЛ. После прошлого сезона мне казалось, что они 100% будут бороться за чемпионство или хотя бы за тройку. Но пока у них не ладится. Личка не может найти тот состав, который показывал хороший футбол и добивался результата», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

По итогам первой части сезона РПЛ-2024/2025 «бело-голубые» занимают четвёртое место, набрав 35 очков после 18 матчей, и отстают на четыре очка от лидирующего «Краснодара».

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