«Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» и поднялся на третье место в АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Айна – 38' 0:2 Эланга – 51'
Счёт был открыт на 38-й минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна. На 51-й минуте Энтони Эланга удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.
«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 31 очко после 17 игр и располагается на третьей строчке.
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