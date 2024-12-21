«Ноттингем Форест» обыграл «Брентфорд» и поднялся на третье место в АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Игра прошла на стадионе «Джитек Коммьюнити» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия). Матч закончился со счётом 2:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт на 38-й минуте, отличился защитник «Ноттингем Форест» Ола Айна. На 51-й минуте Энтони Эланга удвоил преимущество своей команды и установил окончательный счёт.

«Брентфорд» занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 23 очка за 17 матчей. «Ноттингем Форест» заработал 31 очко после 17 игр и располагается на третьей строчке.