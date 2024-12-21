«Вест Хэм» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура АПЛ

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.

На 51-й минуте счёт открыл игрок «Брайтона» Матс Виффер. Через семь минут полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус сравнял счёт. В матче было показано четыре предупреждения.

«Вест Хэм» имеет в своём активе 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 25 очками идёт девятым. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.