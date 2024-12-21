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«Вест Хэм» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура АПЛ

«Вест Хэм» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура АПЛ
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Виффер – 51'     1:1 Кудус – 58'    

На 51-й минуте счёт открыл игрок «Брайтона» Матс Виффер. Через семь минут полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус сравнял счёт. В матче было показано четыре предупреждения.

«Вест Хэм» имеет в своём активе 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 25 очками идёт девятым. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.

Турнирная таблица АПЛ
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