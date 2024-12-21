«Вест Хэм» и «Брайтон» не смогли выявить победителя в матче 17-го тура АПЛ
Поделиться
Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Вест Хэм» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра прошла на стадионе «Лондон» (Лондон, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
1 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Виффер – 51' 1:1 Кудус – 58'
На 51-й минуте счёт открыл игрок «Брайтона» Матс Виффер. Через семь минут полузащитник «Вест Хэма» Мохаммед Кудус сравнял счёт. В матче было показано четыре предупреждения.
«Вест Хэм» имеет в своём активе 20 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице АПЛ. «Брайтон» с 25 очками идёт девятым. На первом месте находится «Ливерпуль», у которого 36 очков за 15 игр.
Комментарии
- 21 декабря 2024
-
20:28
-
20:20
-
20:13
-
20:12
-
20:09
-
20:02
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:45
-
19:39
-
19:31
-
19:30
-
19:30
-
19:27
-
19:22
-
19:16
-
19:15
-
19:11
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:46
-
18:46
-
18:45
-
18:45
-
18:39
-
18:37
-
18:30
-
18:29
-
18:26
-
18:20
-
18:10