«Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» в матче 17-го тура АПЛ, Исак оформил хет-трик
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Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 1' 0:2 Мёрфи – 32' 0:3 Исак – 45+2' 0:4 Исак – 54'
Счёт был открыт уже на первой минуте: отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 32-й минуте Джейкоб Мёрфи удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте Александер Исак оформил дубль, а на 54-й — хет-трик.
«Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» заработал 26 очков после 17 игр и располагается на седьмой строчке.
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