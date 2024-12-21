Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» в матче 17-го тура АПЛ, Исак оформил хет-трик

«Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» в матче 17-го тура АПЛ, Исак оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2024, суббота. 18:00 МСК
Ипсвич Таун
Ипсвич
Окончен
0 : 4
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Исак – 1'     0:2 Мёрфи – 32'     0:3 Исак – 45+2'     0:4 Исак – 54'    

Счёт был открыт уже на первой минуте: отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 32-й минуте Джейкоб Мёрфи удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте Александер Исак оформил дубль, а на 54-й — хет-трик.

«Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» заработал 26 очков после 17 игр и располагается на седьмой строчке.

Материалы по теме
Исак повторил редкое достижение игроков «Ньюкасла», ранее покорявшееся лишь двоим
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android