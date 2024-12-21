«Ньюкасл» разгромил «Ипсвич» в матче 17-го тура АПЛ, Исак оформил хет-трик

Завершился матч 17-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ипсвич Таун» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Портман Роуд» в Ипсвиче (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия). Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

Счёт был открыт уже на первой минуте: отличился нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак. На 32-й минуте Джейкоб Мёрфи удвоил преимущество гостей. На 45+2-й минуте Александер Исак оформил дубль, а на 54-й — хет-трик.

«Ипсвич Таун» занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 17 матчей. «Ньюкасл Юнайтед» заработал 26 очков после 17 игр и располагается на седьмой строчке.